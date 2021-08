Vasto incendio di sterpaglie a Castelfidardo | chiusa l' autostrada A14 | stop ai treni Le fiamme lambiscono anche un camping

Advertising

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio alle porte di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, sta lambendo il centro abitato e sono già 60 le p… - dolakzdenek__ : RT @nuovaradio603: +++ INCENDIO A PESCARA. Un vasto #incendio sta interessando la zona sud di #Pescara e la pineta d'annunziana. Una colonn… - davideazn : RT @nuovaradio603: +++ INCENDIO A PESCARA. Un vasto #incendio sta interessando la zona sud di #Pescara e la pineta d'annunziana. Una colonn… - AgtAlesii : RT @nuovaradio603: +++ INCENDIO A PESCARA. Un vasto #incendio sta interessando la zona sud di #Pescara e la pineta d'annunziana. Una colonn… - nuovaradio603 : +++ INCENDIO A PESCARA. Un vasto #incendio sta interessando la zona sud di #Pescara e la pineta d'annunziana. Una c… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasto incendio

16 - Due case evacuate a Monteodorisio , dove ildi contrada San Berardino, dopo aver distrutto boscaglia e campagne, si avvicina pericolosamente alle abitazioni. 14.45 - Anche a ...Situazione drammatica anche a Campomarino Lido , dove in mattinata è divampato unrogo nella zona della pineta. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate dal forte vento. I Vigili del ...Tanti sono gli incendi che queste giornate di caldo torrido sta accendendo e foraggiando su tutto il territorio regionale. Preoccupa sopratutto la situazione tra Pescara e Francavilla dove nei pressi ...PESCARA – Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio a Pescara, nella zona sud della città, tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine. Le fiamme, alimentate d ...