Palermo, uomo spara a una donna: testimoni contro l'aggressore (Di domenica 1 agosto 2021) Paura in via dell'Airone, nel quartiere Falsomiele di Palermo, dove, in un residence, un uomo ha sparato dei colpi di arma da fuoco. Tre persone sarebbero ferite ed è intervenuta la Polizia. Tre ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali Civico e Policlinico. La vittima principale dell'aggressione sarebbe una donna, ma è rimasto ferito anche un cugino che sarebbe intervenuto in suo soccorso. Alla scena hanno assistito diversi abitanti del residence che hanno lanciato oggetti contro l'uomo armato, colpendolo e ferendolo.

