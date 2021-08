Musso | “Sono felice di essere all’Atalanta Cercherò di dare il massimo | sarà un’annata impegnativa”

(Di domenica 1 agosto 2021) Oggi per Juanè stato il primo giornocon la prima visita al Centro Bortolotti di Zingonia, per lui è iniziata ufficialmente la nuova avventura con la maglia della Dea. Il portiere ha rilasciato anche la sua prima intervista ufficiale ai canali ufficiali della società neroazzurra: “Ho vissuto un mese intenso, vincere la Copa America è stata una gioia immensa. Ho avuto una stagione. Non vedevo l’ora di arrivare qui a Zigonia.e difficile, con tante gare importanti. La Champions è una competizione magnifica, ho sempre sognato di ...

... Juansi presenta così ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali ufficiali del club. Bergamo, dice, è "una città molto bella per il poco cheriuscito a vedere finora. Ho camminato un po' a ...... Juansi presenta così ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali ufficiali del club. Bergamo, dice, è "una città molto bella per il poco cheriuscito a vedere finora. Ho camminato un po' a ...Sono pronto a difendere la porta dell'Atalanta, una squadra che ho sempre ammirato e della quale mi piace il modo di giocare, di affrontare ogni sfida". Classe 1994, tre stagioni in A nell’Udinese con ...L'estremo difensore sulla prossima stagione: "Metterò tutto quello ho dentro per poter fare bene. Sarà una stagione difficile, ma speriamo di viverla insieme ai tifosi" ...