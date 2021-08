Incendi, Protezione civile chiede l'attivazione del meccanismo di aiuti Ue (Di domenica 1 agosto 2021) Visto l'alto numero di Incendi che sta interessando buona parte dell'Italia centro - meridionale, il Dipartimento della Protezione civile, continua ad operare mettendo in campo le necessarie azioni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 1 agosto 2021) Visto l'alto numero diche sta interessando buona parte dell'Italia centro - meridionale, il Dipartimento della, continua ad operare mettendo in campo le necessarie azioni di ...

sbonaccini : VICINI ALLA SICILIA E AI SICILIANI. Dall’Emilia-Romagna sono in partenza 8 squadre di volontari e tecnici della Pr… - marcodimaio : Otto squadre di volontari e tecnici della Protezione Civile regionale sono in partenza dall’Emilia-Romagna per pres… - Agenzia_Ansa : I roghi continuano a flagellare la Sicilia e il presidente della Regione, Nello Musumeci, chiede al governo la dich… - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Incendi, Protezione civile chiede l'attivazione del meccanismo di aiuti Ue #ProtezioneCivile - Rosetta_r_59 : RT @eliiannu: Oggi ci sono stati 1508 incendi,di cui 336 ancora attivi con migliaia di VVFF impegnati nelle attività di spegnimento e messa… -