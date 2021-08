Chi è Marcell Jacobs (Di domenica 1 agosto 2021) Il primo italiano della storia a raggiungere una finale olimpica nei 100 metri ha stabilito due nuovi record in due giorni Leggi su ilpost (Di domenica 1 agosto 2021) Il primo italiano della storia a raggiungere una finale olimpica nei 100 metri ha stabilito due nuovi record in due giorni

Advertising

Corriere : Come hai corso, Marcell? “Mmmm… benino”. Il nuovo Jacobs non si accontenta mai - Corriere : Chi è Marcell Jacobs: nato in Texas, ma non parla inglese. Il mito Mennea, i dissidi co... - SkyTG24 : #Olympics2021. Chi è Marcell #Jacobs, in finale nei #100m con record europeo. #Athletics - Lodamarco1 : RT @Adnkronos: Chi è Marcell #Jacobs, l'azzurro che sogna l'oro nei 100 metri a #Tokyo2020. - Grenzmauer75 : @Enrico5360 @Juntaallimite @DanieleGnesi @repubblica Il video dice “i saluti della compagna”. Sempre sul corriere c… -