Advertising

cellicom : Bill e Lance approdano su Android con l’arcade Contra Returns - TuttoAndroid : Bill e Lance approdano su Android con l’arcade Contra Returns -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Lance

Multiplayer.it

CAST : Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson,Skarsgard, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins, Sharmier Anderson,Reddick, Ian McShane. DISTRIBUZIONE : Nelle sale Usa ...... Army of the Dead ),Skarsgård ( IT ) e Scott Atkins , l'ultimo dei quali ha recentemente recitato al fianco di Yen in Ip Man 4 . I precedenti co - protagonisti di Reeves Ian McShane,...Bill Skarsgård ha recentemente parlato di John Wick 4 e del ruolo che avrà effettivamente nel progetto con Keanu Reeves ...Scopriamo insieme tutti i membri del cast del nuovo capitolo di John Wick, dai ritorni alle new entry più attese.