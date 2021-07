Val di Susa, migliaia di No-Tav assembrati e violenti fermano l’autostrada: scontri con la polizia (Di sabato 31 luglio 2021) Proseguono in Val di Susa le tensioni al cantiere dell’Alta Velocità Torino-Lione tra esponenti del Movimento No Tav e forze dell’ordine. Al momento, a quanto si apprende, sono oltre 150 gli attivisti appartenenti all’ala più oltranzista che stanno partecipando agli scontri, alcuni dei quali nelle adiacenze dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia che, pertanto, per motivi di sicurezza è stata chiusa. Come ricostruisce il quotidiano Torino Today, «oltre un migliaio di No Tav nel pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, da Venaus – dove era in corso il Festival Alta Felicità – hanno raggiunto località Giaglione. Una parte di loro si è poi ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021) Proseguono in Val dile tensioni al cantiere dell’Alta Velocità Torino-Lione tra esponenti del Movimento No Tav e forze dell’ordine. Al momento, a quanto si apprende, sono oltre 150 gli attivisti appartenenti all’ala più oltranzista che stanno partecipando agli, alcuni dei quali nelle adiacenze delA32 Torino-Bardonecchia che, pertanto, per motivi di sicurezza è stata chiusa. Come ricostruisce il quotidiano Torino Today, «oltre un migliaio di No Tav nel pomeriggio di oggi, sabato 31 luglio, da Venaus – dove era in corso il Festival Alta Felicità – hanno raggiunto località Giaglione. Una parte di loro si è poi ...

Advertising

SecolodItalia1 : Val di Susa, migliaia di No-Tav assembrati e violenti fermano l’autostrada: scontri con la polizia… - RossellaSelmini : RT @notav_info: Val Susa, estate 2021: lo Stato italiano schiera 10.000 agenti contro il Tav - LuigiAssecasa : RT @ilfattovideo: Val di Susa, assedio No Tav al cantiere dell’alta velocità. La polizia risponde con il lancio di lacrimogeni (video) http… - tavano_anna : RT @BracaliM: Val di Susa, assedio No Tav al cantiere dell’alta velocità. La polizia risponde con il lancio di lacrimogeni (video) https://… - BracaliM : Val di Susa, assedio No Tav al cantiere dell’alta velocità. La polizia risponde con il lancio di lacrimogeni (video… -