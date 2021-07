Uno Weekend | che gaffe di Beppe Convertini | ricordato il nonno di Dell’Aquila ma…

(Di sabato 31 luglio 2021) Questa mattina a Unoha fatto una clamorosaintervistando Vito, oro olimpico in taekwondo. Ecco che cosa è successo.e Anna Falchi sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

A Uno Weekend Beppe Convertini ha fatto una tremenda gaffe durante l'intervista a Vito Dell'Aquila ricordando suo nonno. Ecco che cosa è successo.