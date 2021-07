Undici rapine in due mesi | due arresti nel Napoletano

Advertising

statodelsud : Undici rapine nel Napoletano tra gennaio e febbraio: due arresti - Pino__Merola : Undici rapine nel Napoletano tra gennaio e febbraio: due arresti - anteprima24 : ** Accusati di undici #Rapine nel #Napoletano: in carcere due responsabili ** - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Undici rapine nel Napoletano tra gennaio e febbraio: due arresti - SkyTG24 : Undici rapine nel Napoletano tra gennaio e febbraio: due arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Undici rapine

ai danni di distributori di benzina e supermercati commesse tra gennaio e febbraio. Questa l'accusa nei confronti di due 32enni rispettivamente di Afragola e Cardito (Napoli), già noti ...in due mesi, messe a segno a Giugliano in Campania e nei Comuni limitrofi. Ne sono ritenuti responsabili due giovani di 32 anni, rispettivamente di Afragola e Cardito. Già detenuti per ...Due 32enni, ammanettati dai carabinieri, sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di undici diverse rapine commesse ai danni di distributori di benzina e supermercati a Giugliano in Campania e comu ...Due 32enni di Afragola e Cardito tra gennaio e febbraio avevano messo a segno 11 colpi nell'hinterland napoletano. Due complici sono ancora ricercati ...