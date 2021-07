Tra tensioni, malumori e dissensi oggi alle 14 tocca a Montecitorio (Di sabato 31 luglio 2021) La riforma della giustizia arriva oggi alle 14 nell’aula di Montecitorio e saranno subito votate le pregiudiziali di costituzionalità. Sarà approvata, previo voto di fiducia sull’accordo raggiunto tre giorni fa, martedì. Conte ha convocato per le 18.30 i parlamentari 5S in call conference per fare il punto sulla situazione. Sulla carta tutto dovrebbe essere risolto: da due giorni una miriade di deputati del Movimento ripete che il risultato è soddisfacente e la strenua resistenza del premier ha evitato il peggio. È … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 31 luglio 2021) La riforma della giustizia arriva14 nell’aula die saranno subito votate le pregiudiziali di costituzionalità. Sarà approvata, previo voto di fiducia sull’accordo raggiunto tre giorni fa, martedì. Conte ha convocato per le 18.30 i parlamentari 5S in call conference per fare il punto sulla situazione. Sulla carta tutto dovrebbe essere risolto: da due giorni una miriade di deputati del Movimento ripete che il risultato è soddisfacente e la strenua resistenza del premier ha evitato il peggio. È … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

