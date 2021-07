Quando va usato il green pass? Per cosa serve, come si ottiene e dove si deve usare in Italia (Di sabato 31 luglio 2021) La cabina di regia ha deciso di far entrare in vigore l’obbligo di green pass in Italia per l’accesso ad alcuni servizi. La maggioranza ha trovato la quadratura del cerchio e a partire dal 5 agosto (data posticipata di due settimane per consentire di far scendere i prezzi per i tamponi e di organizzare meglio il tutto) sarà obbligatoria la certificazione verde su tutto il territorio Italiano per bar e ristoranti al chiuso, per teatri, cinema e musei, per l’accesso a palestre e piscine. Il green pass sarà obbligatorio anche per accedere a spettacoli, fiere e centri termali. COS’E’ IL ... Leggi su sportface (Di sabato 31 luglio 2021) La cabina di regia ha deciso di far entrare in vigore l’obbligo diinper l’accesso ad alcuni servizi. La maggioranza ha trovato la quadratura del cerchio e a partire dal 5 agosto (data posticipata di due settimane per consentire di far scendere i prezzi per i tamponi e di organizzare meglio il tutto) sarà obbligatoria la certificazione verde su tutto il territoriono per bar e ristoranti al chiuso, per teatri, cinema e musei, per l’accesso a palestre e piscine. Ilsarà obbligatorio anche per accedere a spettacoli, fiere e centri termali. COS’E’ IL ...

cesarebrogi1 : RT @LGmarangon: Non ci volevo credere, mi ha ricordato la Meloni quando ha usato l'hashtag #laPeggiore_DESTRA_diSempre: in questo momento… - mr_pac : @simo_bass @Debora92992943 Ehi, sagoma! Io sono SICURO che quando lei ha un problema di salute va da un MEDICO e no… - chxrleschaplin_ : Il fastidio quando l'assorbente usato si apre perché la linguetta non si attacca madonna spacco la finestra - Nena_Nina_Schi : RT @LGmarangon: Non ci volevo credere, mi ha ricordato la Meloni quando ha usato l'hashtag #laPeggiore_DESTRA_diSempre: in questo momento… - FL3VRLIX : una mia amica per divertimento (?) ha usato la hyunlix con un’altra del nostro stesso gruppo quando ce li siamo ded… -