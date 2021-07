Precipita dal quinto piano mentre scappa dai carabinieri | morto un uomo

(Di sabato 31 luglio 2021) Unsabato mattina a Bibione, dopo essereto da un balcone al. La tragedia si è consumata in un hotel della località balneare, dove il turista soggiornava. Secondo ...

Un uomo è morto sabato mattina a Bibione, dopo essere precipitato da un balcone al quinto piano. La tragedia si è consumata in un hotel della località balneare, dove il turista soggiornava. Secondo ...112, dopo aver inviato sul posto una squadra di Vigili del Fuoco, allerta il Comandante della locale Stazione Carabinieri che, liberoservizio e svegliati altri due militari, sisul ...Sgomento e dolore a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per la tragica morte di Francesca Barbara Mirarchi, la giovane di 19 anni originaria ...La tragedia si è consumata sabato mattina al’Hotel Bibione Palace, un 5 stelle. L’uomo era stato segnalato alle forze dell’ordine ...