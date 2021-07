La Via della Felicità e Miniera ripuliscono il Parco dei Quartieri Spagnoli (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato mattina La Via della Felicità di Napoli e l’associazione Miniera si sono ritrovati presso i giardini del Parco dei Quartieri Spagnoli per ridare vita e decoro ad alcune aiuole e aree verdi. Appena arrivati i volontari hanno iniziato a togliere tutte le erbacce e le foglie secche per un totale di 15 sacchi grandi oltre ai “classici” rifiuti abbandonati come bottiglie di plastica, lattine, cartacce e bottiglie di vetro. I volontari, dopo la raccolta, hanno dovuto sbloccare un tombino che era otturato dai rifiuti e dalle foglie secche, così da far ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sabato mattina La Viadi Napoli e l’associazionesi sono ritrovati presso i giardini deldeiper ridare vita e decoro ad alcune aiuole e aree verdi. Appena arrivati i volontari hanno iniziato a togliere tutte le erbacce e le foglie secche per un totale di 15 sacchi grandi oltre ai “classici” rifiuti abbandonati come bottiglie di plastica, lattine, cartacce e bottiglie di vetro. I volontari, dopo la raccolta, hanno dovuto sbloccare un tombino che era otturato dai rifiuti e dalle foglie secche, così da far ...

