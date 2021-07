Incendi a Catania | in fiamme un lido balneare | la struttura distrutta dalla furia del rogo – Video

(Di sabato 31 luglio 2021)brucia per il caldo e il soffocante vento africano e per leche alimentano diversi. La zona maggiormente colpita è quella nel rione Fossa Creta dove diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Chiuso al traffico l’asse dei servizi e bloccato l’accesso anche ad alcune strade. Unha distrutto lo stabilimentoLe Capannine del lungomare della Plaia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : Brucia la Sicilia. Fiamme a Catania, case evacuate. L'aeroporto sospende i voli #ANSA - fattoquotidiano : Catania brucia a causa di diversi incendi: famiglie evacuate e aeroporto Fontanarossa che ha sospeso le attività - repubblica : Catania, decine di incendi. Si ferma l'aeroporto, distrutto uno stabilimento balneare, case evacuate - lordvoldemort70 : RT @SkyTG24: Incendi in Sicilia, le fiamme assediano le province di Catania e Siracusa - Aleo_Alessia : #finestreaperte probabilmente a #Catania l’olezzo di fumo non lo permetterà, ma nessuno sui social evidenzia quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Catania

Vedi Anche, le immagini aeree dei roghi che lambiscono la città - Video L'altro bronzo di giornata arriva dal pugilato, da Irma Testa nella categoria 57 kg. La sua semifinale è ...9.46, si contano i danni Distruzione e terrore adopo glihanno distrutto abitazioni, uno stabilimento balneare e causato danni ingenti. Decine di persone sono rimaste ...Soccorse dalla guardia costiera, senza casa ospitati in Palasport. Situazione grave in tutta la regione. Musumeci: carcere a vita ai piromani ...Da oltre 24 ore la Sicilia brucia a causa di incendi – spesso dolosi – alimentati dal caldo record che si calcola resterà almeno per una settimana. Palermo e Catania subiscono conseguenze a livello di ...