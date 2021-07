Hearthstone | Uniti a Roccavento - prova

Advertising

Eurogamer_it : Dalle savane dell'Orda, fino alla capitale dell' Alleanza, Roccavento. #Hearthstone - DailyQuestIT : Tutte le novità dell'ultima patch di Hearthstone, che sono davvero tante! - DailyQuestIT : Blizzard ha cancellato l'ultima diretta dell'espansione di Hearthstone senza avvisare, però pare che per domani ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Hearthstone Uniti

In uscita il prossimo 3 agosto , 'a Roccavento ' è la nuova espansione diche ha dalla sua ben 135 nuove carte che estenderanno le già sterminate possibilità di realizzazione del proprio deck.a Roccavento darà ...Oltre alla nuova espansione didi Roccavento, è stato presentato anche il prossimo importante aggiornamento per la modalità Battaglia tra cui una sostanziale cambiamento al pool di ...Agosto e ormai alle porte, andiamo quindi a scoprire tutti i videogiochi che stanno per arrivare nel pieno dell'estate del 2021.In collaborazione con Blizzard possiamo mostrarvi in anteprima una delle carte del Druido della nuova espansione di Heartstone, Uniti a Roccavento.