Come bisogna affrontare le future ondate di calore (Di sabato 31 luglio 2021) Da decenni, le ondate di calore si fanno sempre più frequenti, e sempre più drammatiche. Secondo uno studio, pubblicato a fine maggio sulla rivista scientifica Nature Climate Change, il 37% delle morti annuali legate a questo problema è da ricondurre al cambiamento climatico antropogenico. Di più, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità tra il 1998 e il 2017 166mila persone sono morte a causa del surriscaldamento urbano. E il dato, già preoccupante, è destinato a crescere e a riproporsi sempre più di frequenza. Prendiamo ad esempio il record raggiunto in Canada, dove poche settimane fa la colonnina di mercurio ha sfiorato i 50°. Secondo il professor ... Leggi su linkiesta (Di sabato 31 luglio 2021) Da decenni, ledisi fanno sempre più frequenti, e sempre più drammatiche. Secondo uno studio, pubblicato a fine maggio sulla rivista scientifica Nature Climate Change, il 37% delle morti annuali legate a questo problema è da ricondurre al cambiamento climatico antropogenico. Di più, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità tra il 1998 e il 2017 166mila persone sono morte a causa del surriscaldamento urbano. E il dato, già preoccupante, è destinato a crescere e a riproporsi sempre più di frequenza. Prendiamo ad esempio il record raggiunto in Canada, dove poche settimane fa la colonnina di mercurio ha sfiorato i 50°. Secondo il professor ...

Advertising

lucatelese : Adesso, nel momento in cui una persona seria come Marcello Sorgi auspica “un governo militare” in caso di crisi del… - ZZiliani : Bisogna dire che più passa il tempo e più aumenta la solidarietà verso i club in disarmo che volevano la #Superlega… - borghi_claudio : Youtube mi ha censurato il video di settimana scorsa. Evidentemente I campanelli di allarme sono suonati, eccome. C… - MoniShantiRani : RT @GeneraleCujkov: 'Bisogna sudare ragazzi, altrimenti fate i lobbisti per i tiranni del Golfo come faccio io, quello sì che è educativo'.… - marino29b : RT @Moonlightshad1: ieri il figlio di papà in scala minore ha detto che vuole riaffermare l'idea che la gente deve soffrire. Che bisogna su… -

Ultime Notizie dalla rete : Come bisogna No vax, post raddoppiati: mezzo milione di italiani nella rete delle fake news Bisogna attivare sistemi di monitoraggio e controllo e parimenti - suggerisce Mennini - occorre ... 'Come abbiamo dimostrato in uno studio recente insieme alla Kingston University - spiega Mennini - se ...

Giovagnoli: voi, Signori del Dolore, e il fratello De Donno Come si sono comportati, con Giuseppe De Donno, che aveva guarito 58 pazienti su 58? Non si sono ... Non si fanno scrupoli: quindi bisogna fronteggiarli parlando la loro lingua. Non so se mi senti, tu ...

Come bisogna affrontare le future ondate di calore Linkiesta.it "Femi, sarà una stagione di transizione" Il nuovo tecnico Coetzee si presenta: "Per il mio gioco serve tempo, voglio studiare bene le caratteristiche di ogni giocatore" ...

SOS caldo: cosa sapere e come comportarsi con i nostri animali Le temperature roventi mettono a rischio la salute dei nostri pet. Ecco come interpretare i segnali che i quattrozampe ci mandano in caso di disagio e quali accortezze adottare per prevenire i colpi d ...

attivare sistemi di monitoraggio e controllo e parimenti - suggerisce Mennini - occorre ... 'abbiamo dimostrato in uno studio recente insieme alla Kingston University - spiega Mennini - se ...si sono comportati, con Giuseppe De Donno, che aveva guarito 58 pazienti su 58? Non si sono ... Non si fanno scrupoli: quindifronteggiarli parlando la loro lingua. Non so se mi senti, tu ...Il nuovo tecnico Coetzee si presenta: "Per il mio gioco serve tempo, voglio studiare bene le caratteristiche di ogni giocatore" ...Le temperature roventi mettono a rischio la salute dei nostri pet. Ecco come interpretare i segnali che i quattrozampe ci mandano in caso di disagio e quali accortezze adottare per prevenire i colpi d ...