Ti ricordi… Quando Ferlaino portò Laurent Blanc al Napoli approfittando dei due anni di squalifica di Maradona (Di venerdì 30 luglio 2021) Non sarà freddo e tempestoso come il Danubio, il golfo di Napoli: anzi, con una barchetta, specie se d'estate, può essere decisamente piacevole…ma il giovane Miodrag a Belgrado ha dubbi. E altro che dubbi, dall'altra parte del mondo, in Brasile, Antonio de Oliveira s'è proprio impuntato: nel golfo non ci torna, piuttosto il Giappone.Maradona è chiuso a Villa Devoto, Buenos Aires: a Napoli non ci mette piede. E nell'estate difficile del ridimensionamento, di un allenatore emergente che deve ripartire lontano dai fasti maradoniani, le grane per l'ingegnere e patron del Napoli, Corrado Ferlaino non sono ...

