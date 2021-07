Roma | Shomurodov domani in città Il Genoa insegue Ekuban e Lammers

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’asse di mercato traha portato Eldornella Capitale. L’attaccante uzbekomattina sarà nella Capitale per sostenere le visite mediche a Villa Stuart in vista del trasferimento in giallorosso: la formula prevede l’obbligo di riscatto a determinate condizioni per un totale di 20 milioni di euro, compresi i bonus e una percentuale sulla rivendita. Ora per ilimpegnato contro il Mainz) si apre il casting per il sostituto: l’olandeseche ha superato l’ucraino Supryaga nelle scelte societarie e l’italoghanese ...

angelomangiante : Accordo trovato. ? #Shomurodov è un nuovo giocatore della Roma di Josè Mourinho. @SkySport - AlfredoPedulla : #Kostic resta una vecchia fiamma della #Lazio: fissato incontro a #Roma tra #Ramadani e #Tare. Alla #Roma piace ma… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, può arrivare già domani la chiusura per #Shomurodov - arlottoak : RT @WhoisLeoliNo: La fonte mi disse che Mourinho già si era pentito di aver scelto Roma quando seppe di Conte via dall’Inter, figuriamoci o… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Genoa: Shomurodov ai saluti, domani sarà a Roma: (ANSA) - GENOVA, 30 LUG - Ultima seduta di allena… -

APPROFONDIMENTI CALCIOMERCATO, eccoI DUBBI IN ATTACCO Lazio, Muriqi torna al Fenerbahce, o no CALCIOMERCATO L'Inter stringe per Nandez L'ESCLUSO Lazio, l'arrivo in ritiro della ......allenamento al Signorini oggi per Eldor. L'attaccante uzbeko domani mattina raggiungerà la Capitale per sostenere le visite mediche a Villa Stuart in previsione del trasferimento allaRoma, Eldor Shomurodov è atteso in città domani. Il Genoa pensa ai sostituti: Ekuban e Lammers in pole, sullo sfondo Supryaga ...Shomurodov arriverà domani a Roma. L'attaccante, che ha anticipato il suo arrivo nella Capitale, svolgerà le visite con il club giallorosso ...