Rientro a scuola, rebus riaperture (Di venerdì 30 luglio 2021) Come sarà il Rientro a scuola per il prossimo anno scolastico? Ce ne parla scuolaZoo in un servizio sulle nuove linee guida del Comitato Tecnico Scientifico. abr/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) Come sarà ilper il prossimo anno scolastico? Ce ne parlaZoo in un servizio sulle nuove linee guida del Comitato Tecnico Scientifico. abr/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

alexbarbera : Non ho capito una cosa: i sindacati della scuola che tuonano perché “mancano ancora certezze sul rientro in classe… - LaNotifica : Rientro a scuola, rebus riaperture - CorriereCitta : Rientro a scuola, rebus riaperture - pantycat : RT @DottorWatson: Il piano del governo per il rientro a scuola è: finestre aperte. Serviva il governo Draghi per questa geniale soluzione… - libellula58 : RT @Ste_Mazzu: Sulle finestre aperte come strategia anti-Covid per il rientro a scuola Renzi avrebbe fatto cadere dieci governi Conte e gio… -