Programmi TV di stasera, venerdì 30 luglio 2021. Su Canale 5 arriva Ines (Di venerdì 30 luglio 2021) Ines dell'Anima Mia - Elena Rivera Rai1, ore 21.25: Top Dieci – Replica Nella prima edizione del programma condotto da Carlo Conti, due squadre composte ognuna da 3 personaggi famosi si affrontano con l’obiettivo di ‘pronosticare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Al Paolo Conticini, Gabriele Cirilli e Sergio Friscia, mentre la seconda da Serena Rossi, Marisa Laurito e Tosca D’Aquino. Ospiti di questa sera Carlo Verdone e Loredana Bertè: intervistati da Carlo Conti, si racconteranno tramite le classifiche che hanno caratterizzato le proprie vite. Rai2, ore 21.20: Olimpiadi Tokyo 2020 L’appuntamento serale con le Olimpiadi, intitolato Il Circolo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 luglio 2021)dell'Anima Mia - Elena Rivera Rai1, ore 21.25: Top Dieci – Replica Nella prima edizione del programma condotto da Carlo Conti, due squadre composte ognuna da 3 personaggi famosi si affrontano con l’obiettivo di ‘pronosticare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Al Paolo Conticini, Gabriele Cirilli e Sergio Friscia, mentre la seconda da Serena Rossi, Marisa Laurito e Tosca D’Aquino. Ospiti di questa sera Carlo Verdone e Loredana Bertè: intervistati da Carlo Conti, si racconteranno tramite le classifiche che hanno caratterizzato le proprie vite. Rai2, ore 21.20: Olimpiadi Tokyo 2020 L’appuntamento serale con le Olimpiadi, intitolato Il Circolo ...

Advertising

italexit_sempre : @borghi_claudio Ormai nei programmi televisivi non c'è più contraddittorio se la cantano e se la suonano tra di lor… - MattiaValcareng : Programmi per stasera? — Guardare battiti live, tu??? - CjErdas : @controllalospam Sì ?? ne avevo un disperato bisogno! E stasera, per completare il piano coccole, rewatch dei miei p… - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 29 luglio 2021 - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 29 Luglio, nei più seguiti canali in chiaro. Fonte: Programmi… -