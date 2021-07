Loggia Ungheria, indagato a Brescia il procuratore Francesco Greco dopo le denunce di Storari (Di venerdì 30 luglio 2021) Continuano le indagini intorno al caso della presunta Loggia Ungheria. Il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, è indagato a Brescia per aver ritardato l’apertura dell’indagine nata dalle dichiarazioni messe a verbale dall’avvocato Piero Amara. La sua iscrizione, si apprende da fonti dell’Ansa, è un atto dovuto a seguito delle denunce arrivate ai pm Bresciani del pubblico ministero Paolo Storari, anche lui indagato dalla stessa magistratura per rivelazione di segreto d’ufficio. Il reato ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) Continuano le indagini intorno al caso della presunta. Ildella Repubblica di Milano,, èper aver ritardato l’apertura dell’indagine nata dalle dichiarazioni messe a verbale dall’avvocato Piero Amara. La sua iscrizione, si apprende da fonti dell’Ansa, è un atto dovuto a seguito dellearrivate ai pmni del pubblico ministero Paolo, anche luidalla stessa magistratura per rivelazione di segreto d’ufficio. Il reato ...

