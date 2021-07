Jamie Lee Curtis supporta la figlia transgender Ruby (e con un certo orgoglio) (Di venerdì 30 luglio 2021) Jamie Lee Curtis ha sostenuto pubblicamente la figlia transgender Ruby, di 25 anni. Lei e il marito, Christopher Guest, hanno accompagnato la figlia Ruby nel processo di transizione con meraviglia e orgoglio. Jamie, mamma splendida e grande donna in carriera, ha anche annunciato le nozze della figlia Ruby: il matrimonio si celebrerà nel 2022 e sarà proprio lei a officiarlo. Ruby lavora attualmente come editor di giochi per computer. La sorella Annie, invece, che di anni ne ha 34, è sposata ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 luglio 2021)Leeha sostenuto pubblicamente la, di 25 anni. Lei e il marito, Christopher Guest, hanno accompagnato lanel processo di transizione con meraviglia e, mamma splendida e grande donna in carriera, ha anche annunciato le nozze della: il matrimonio si celebrerà nel 2022 e sarà proprio lei a officiarlo.lavora attualmente come editor di giochi per computer. La sorella Annie, invece, che di anni ne ha 34, è sposata ...

Advertising

Riccbergna : RT @1pcornwell: Kay Scarpetta, Jamie Lee Curtis porta in TV il personaggio di Patricia Cornwell - Alexis49784446 : RT @1pcornwell: Kay Scarpetta, Jamie Lee Curtis porta in TV il personaggio di Patricia Cornwell - LelanieBoulle : RT @1pcornwell: Kay Scarpetta, Jamie Lee Curtis porta in TV il personaggio di Patricia Cornwell - 58Franci85 : RT @1pcornwell: Kay Scarpetta, Jamie Lee Curtis porta in TV il personaggio di Patricia Cornwell - LauraGio_75 : RT @1pcornwell: Kay Scarpetta, Jamie Lee Curtis porta in TV il personaggio di Patricia Cornwell -