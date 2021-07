“Ho dovuto rinunciare a tutto”. Manuela, parole tristi che arrivano dopo Temptation Island (Di venerdì 30 luglio 2021) La storia di Manuela e Stefano è quella che ha maggiormente catturato l’attenzione del pubblico di Temptation Island. Già nella prima puntata Manuela si è detta molto insoddisfatta del suo rapporto con il fidanzato, che non le dimostra amore e la tratta come un oggetto. Inoltre, parlando della loro intimità di coppia ha definito Stefano un animale, in quanto poco affettuoso. Poi è stato un susseguirsi di scambi di accuse tra i due ed è emerso tutto il rancore che li divide. Stefano ha visto la fidanzata spendere bellissime parole per il single Luciano, a cui è sempre più vicina. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) La storia die Stefano è quella che ha maggiormente catturato l’attenzione del pubblico di. Già nella prima puntatasi è detta molto insoddisfatta del suo rapporto con il fidanzato, che non le dimostra amore e la tratta come un oggetto. Inoltre, parlando della loro intimità di coppia ha definito Stefano un animale, in quanto poco affettuoso. Poi è stato un susseguirsi di scambi di accuse tra i due ed è emersoil rancore che li divide. Stefano ha visto la fidanzata spendere bellissimeper il single Luciano, a cui è sempre più vicina. A ...

Advertising

StefanoLagna : @Claudio61372742 No Claudio ti assicuro, per esperienza personale data dal contesto sanitario in cui opero, che mol… - BeJustMe : @cima_78 Da loro la zona è tranquilla, per fortuna. Mi ha messo un po' di malumore, perché sto rosicando abbastanza… - bortogi : @buffoncrazia2 Conta che a Giurisprudenza è abbastanza normale finire fuori corso proprio perché molti non vogliono… - aconoscitore : Ho due cari amici d’infanzia che vivono in Uk che avrei dovuto incontrare ad agosto in Puglia. Costretti a rinuncia… - CeruttiInvictus : @La_manina__ Ha dovuto rinunciare alla sua riforma Bonefede …. Forse è meglio che torni a fare il professore forse gli va meglio. -