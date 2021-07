Genoa, colpo in attacco per Ballardini (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Genoa, come riferito da Sky Sport, ha chiuso il colpo in attacco: il grifone, infatti, ha scelto il sostituto di Eldor Shomurodov, passato oramai alla Roma. Sarà Sam Lammers il nuovo attaccante a disposizione di Ballardini. Il giocatore arriverà in prestito secco dall’Atalanta: alla Dea, infatti, l’ex PSV ha trovato pochissimo spazio per esprimersi. La nuova avventura a Genova consentirà a Lammers di giocare con continuità e mettersi in mostra. Potrebbe anche interessarti: calciomercato Milan, arriva la svolta a destra L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Il, come riferito da Sky Sport, ha chiuso ilin: il grifone, infatti, ha scelto il sostituto di Eldor Shomurodov, passato oramai alla Roma. Sarà Sam Lammers il nuovo attaccante a disposizione di. Il giocatore arriverà in prestito secco dall’Atalanta: alla Dea, infatti, l’ex PSV ha trovato pochissimo spazio per esprimersi. La nuova avventura a Genova consentirà a Lammers di giocare con continuità e mettersi in mostra. Potrebbe anche interessarti: calciomercato Milan, arriva la svolta a destra L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Genoa, doppio colpo in arrivo - awyrdgal : Il Genoa lo scorso hanno aveva in rosa 4 punte che alla fine dell'anno avevano tutte un minutaggio molto simile. Di… - Fantacalcio : Calciomercato Genoa, doppio colpo in arrivo - Daniele20052013 : #Calciomercato. #Hernani ha definito il suo passaggio al #Genoa. Un colpo voluto da #Ballardini e #Preziosi per ave… - dudutjsdf : RT @TuttoMercatoWeb: ???? #Genoa, colpo #Hernani: visite mediche per il centrocampista -