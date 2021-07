Figc | «Il calcio vale 8 mld | le nostre richieste al Governo»

Advertising

La Gazzetta dello Sport

"Sostenete il sistema, è fondamentale per la ripresa generale dell'Italia". Ilitaliano lancia il suo grido d'allarme. E lo fa con un documento ufficiale che laha inviato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicasteri di Economia e ...... effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on - line, sia tramite canali tradizionali, a un fondo gestito dallae destinato a misure di sostegno e di ripresa delnazionale ...Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, al termine del Consiglio di Lega, in cui tra le altre tematiche ha illustrato ai Consiglieri il documento inviato stamane dalla Figc al ...Il calcio italiano lancia il suo grido d’allarme. E lo fa con un documento ufficiale che la FIGC ha inviato oggi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai rappresentanti dei Dicasteri ...