Eurozona, inflazione su base annua in accelerazione al 2,2% a luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Accelera l'inflazione dell'Eurozona a luglio. È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato la stima flash. Il dato tendenziale segna un +2,2%, superiore al +2% del consensus e rispetto al +1,9% del mese precedente. Su mese, invece, i prezzi al consumo dovrebbero aver registrato un decremento dello 0,1%, rispetto al +0,3% del mese precedente. L'inflazione core – che esclude energia, cibo e tabacchi – viene stimata allo 0,7%, evidenziando su base mensile un decremento dello 0,3%.

