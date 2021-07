Canone Rai in bolletta: novità e cosa può cambiare a fine 2022 (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Canone Rai rimarrà in bolletta, almeno per il momento. Nei giorni scorsi si era paventata la possibilità, anticipata da alcune testate giornalistiche, che l’imposta potesse tornare a un pagamento separato, e sebbene questa ipotesi sia stata appoggiata anche da alcuni membri della maggioranza di governo, in realtà adesso sembra destinata a naufragare. O per lo meno, non dovrebbe essere inserita nella legge sulla concorrenza. L’ipotesi derivava dalla volontà del governo di mantenere l’impegno preso con l’Unione europea, in vista dell’approvazione del Recovery Plan, e di adeguarsi alla richiesta di cancellazione degli “oneri impropri” dai costi ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 luglio 2021) IlRai rimarrà in, almeno per il momento. Nei giorni scorsi si era paventata la possibilità, anticipata da alcune testate giornalistiche, che l’imposta potesse tornare a un pagamento separato, e sebbene questa ipotesi sia stata appoggiata anche da alcuni membri della maggioranza di governo, in realtà adesso sembra destinata a naufragare. O per lo meno, non dovrebbe essere inserita nella legge sulla concorrenza. L’ipotesi derivava dalla volontà del governo di mantenere l’impegno preso con l’Unione europea, in vista dell’approvazione del Recovery Plan, e di adeguarsi alla richiesta di cancellazione degli “oneri impropri” dai costi ...

Agenzia_Ansa : Canone Rai eliminato dalla bolletta dell'elettricità. Ecco come cambierà la tassa sulla televisione di Stato #ANSA - MediasetTgcom24 : Il canone Rai uscirà dalla bolletta elettrica: 'Onere improprio' #CanoneRai - EffeScudata : @antoespositomt Intanto è stato richiamato Arcuri - che evidentemente così imbecille poi non era - e hanno levato q… - mamt__ : @spighissimo @antoespositomt Se adottasse lo stesso metro dovrebbe ritenere conclusa e fallita l'esperienza politic… - AndreaPicardi : RT @An_Bion: Per fare chiarezza leggere @celenostalgia....Canone #Rai: l’imposta resta in bolletta. Ecco quanto pesa e l’impegno con l’Euro… -