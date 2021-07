Calciomercato Inter, può arrivare dall’Inghilterra il sostituto di Hakimi! I dettagli (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Calciomercato dell’Inter in questa sessione di mercato non è semplice per i problemi di bilancio ormai noti. Infatti, ha già dovuto sacrificare uno dei top, cioè Achraf Hakimi. In queste ore però, potrebbe sbloccarsi la trattativa che porterebbe al suo sostituto: Hector Bellerin. L’esterno spagnolo ha giocato nelle ultime stagioni ma non è mai stato lo stesso di qualche anno fa. Ora, potrebbe voler provare una nuova esperienza per tornare l’esterno devastante su cui aveva messo gli occhi anche la Juventus. La trattativa con i Gunners La trattativa per portare Bellerin a Milano non è affatto semplice. Infatti, inizialmente ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Ildell’in questa sessione di mercato non è semplice per i problemi di bilancio ormai noti. Infatti, ha già dovuto sacrificare uno dei top, cioè Achraf Hakimi. In queste ore però, potrebbe sbloccarsi la trattativa che porterebbe al suo: Hector Bellerin. L’esterno spagnolo ha giocato nelle ultime stagioni ma non è mai stato lo stesso di qualche anno fa. Ora, potrebbe voler provare una nuova esperienza per tornare l’esterno devastante su cui aveva messo gli occhi anche la Juventus. La trattativa con i Gunners La trattativa per portare Bellerin a Milano non è affatto semplice. Infatti, inizialmente ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Empoli spinge per avere Pinamonti dell'#Inter in prestito - Gazzetta_it : Inter, la prossima settimana si lavora al rinnovo del maratoneta #Brozovic - calciomercatoit : ?? - spalletters : RT @fcin1908it: Inter, Nainggolan è in Sardegna: in programma il summit decisivo con il Cagliari - labibbiafcim : RT @fcin1908it: Inter, Nainggolan è in Sardegna: in programma il summit decisivo con il Cagliari -