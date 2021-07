BNL | crescono utili e ricavi nel semestre

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – BNL, banca commerciale del Gruppo Bnp Paribas, annuncia conti in forte crescita ed un ruolo di sostegno all’economia italiana colpita duramente dalla pandemia. I prestiti in essere sono in aumento dell’1,1% rispetto al secondo trimestre 2020, trainati principalmente dall’aumento dei prestiti ai privati. Salgono del 2,9% se si escludono le sofferenze. I depositi sono aumentati del 13,1% rispetto al secondo trimestre 2020. Isono aumentati del 3,1% rispetto al secondo trimestre 2020, a 669 milioni di euro. il margine di interesse è diminuito del 2%, mentre ill margine operativo lordo si è attestato a 235 milioni di euro, in aumento del 3,4% rispetto al ...