Arsenal | ufficiale l’arrivo di Ben White dal Brighton

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’ha ufficializzatodel difensore dal, al quale andranno in cambio ben 50 milioni di sterline Si è ufficialmente conclusa la telenovela Ben. Il difensore centrale classe 1997 è da oggi un nuovo giocatore dell’, come comunicato dal club londinese tramite i propri canali ufficiali. Al, in cambio, andranno ben 50 milioni di sterline: Sorry we're late…Traffic was a nightmare pic.twitter.com/sO1T9981Rw—(@) July 30, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

zamborey : ???? UFFICIALE ???? #BenWhite è un nuovo giocatore dell'@Arsenal Il difensore arriva dal @OfficialBHAFC per 50 milion…

L'torna a fare la voce grossa sul mercato con un colpo destinato a far discutere: in primis per la cifra pagata al Brighton, per assicurarsi Ben White. Difensore centrale classe 1997, paragonato ...Commenta per primo Dopo Ben White , l'annuncia un nuovo acquisto: si tratta di Mika Biereth , attaccante di 18 anni, autore di 23 gol in 33 partite la scorsa stagione con la maglia dell'Under 18 del Fulham . E' già stato ...L’Arsenal torna a fare la voce grossa sul mercato con un colpo destinato a far discutere: in primis per la cifra pagata al Brighton, per assicurarsi Ben White. Difensore centrale classe 1997, paragona ...L’Arsenal ha ufficializzato l’arrivo del difensore dal Brighton, al quale andranno in cambio ben 50 milioni di sterline Si è ufficialmente conclusa la telenovela Ben White. Il difensore centrale class ...