Tokyo2020 | Cesarini e Rodini festeggiano con un tuffo in mare l’oro nel doppio pesi leggeri femminile nel canottaggio

Advertising

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIIII! RIMONTA PAZZESCAAAAAAAAAAAAAA! OROOOOOOOOOOOOOO! ?? Federica Cesarini e Valentina Rodini CAMP… - Eurosport_IT : Notte magica, notte di medaglie ???????? ?? Pietro Ruta, Stefano Oppo - canottaggio doppio pl ?? Gregorio Paltrinieri -… - ItaliaTeam_it : MERAVIGLIOSE! ?? Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno regalato al canottaggio femminile #ItaliaTeam la prima… - CarlaLance : RT @Coninews: CHE IMPRESAAAAAA! ?? Una medaglia storicaaaaa! A #Tokyo2020 il doppio pesi leggeri femminile di Federica #Cesarini e Valentin… - Ghigo_07 : @officialmaz @mlollobrigida @destefanoaless @ValerioIafrate @RaiSport Chi può porti l'affettuoso saluto al maestro… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 Cesarini

... poco dopo l'incredibile oro in rimonta di Rodini -. Alle 3.30 Paltrinieri fa il miracolo ... SPORT, sciabolatori di Montano in finale Il medagliere aggiornato in tempo reale ...Il merito è di Federica, varesina di 24 anni e alla cremonese Valentina Rodini (26) che ... SPORT, sciabolatori di Montano in finale I GIOCHI Olimpiadi, rischio tempesta tropicale su ...La Polizia di Stato ha celebrato l'impresa notturna dei suoi atleti tramite un post pubblicato sui propri profili social. "Fantastica tripletta di medaglie per le Fiamme Oro" scrivono sopra le foto de ...In vantaggio di 11 stoccate, le azzurre, Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini (riserva Erica Cipressa), si sono fatte recuperare e nel finale hanno ceduto di subendo la rimonta delle francesi c ...