Tokyo 2020 | Simone Biles | “Grazie a tutti | ho capito che valgo più dei miei successi”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “L’amore e il sostegno che ho ricevuto mi hanno fatto capire che iopiù deie della mia ginnastica, qualcosa a cui non avevo mai creduto prima”. Lo ha scritto su Twitter, la ginnasta statunitense, in risposta ai tanti messaggi di affetto da tutto il mondo dopo la decisione di ritirarsi dalla finale a squadre di ginnastica artistica e la rinuncia all’individuale all-around ai Giochi di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Si parte domani venerdì 30 luglio con il dressage test Con la chiusura del sipario sulle competizioni di Dressage, i riflettori degli Sport equestri ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sono adesso ... La Perilli sale sul podio olimpico di Tokyo 2020 nella specialità fossa (Trap) del tiro a volo. Nella finale che doveva essere della nostra portabandiera, Jessica Rossi, arriva una ... (GIAPPONE) - Le condizioni climatiche proibitive stanno mietendo diverse vittime a Tokyo 2020. I tennisti si sono ritrovati a scendere in campo con temperature altissime e alcuni non hanno retto. Paula Badosa, ad esempio, è stata costretta ad abbandonare il campo addirittura in ...