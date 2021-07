Olimpiadi in lutto, l’atleta 19enne è morta colpita alla testa dal martello (Di giovedì 29 luglio 2021) È morta dopo 3 mesi di agonia l'atleta 19enne colpita in testa da un martello durante un allenamento. L'annuncio dell'Istituto sportivo nazionale di Cuba Alegna Osorio Mayarì non ce l’ha fatta. È morta l’atleta specialista nel lancio del martello, dopo il colpo alla testa durante un allenamento. Lo ha comunicato l’Istituto sportivo nazionale di Cuba: “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua famiglia”, ha dichiarato il presidente Osvaldo Vento. Aveva solo 19 anni, Alegna, era una giovane promessa. Le ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 luglio 2021) Èdopo 3 mesi di agonia l'atletainda undurante un allenamento. L'annuncio dell'Istituto sportivo nazionale di Cuba Alegna Osorio Mayarì non ce l’ha fatta. Èspecialista nel lancio del, dopo il colpodurante un allenamento. Lo ha comunicato l’Istituto sportivo nazionale di Cuba: “Condividiamo questo dolore insopportabile con la sua famiglia”, ha dichiarato il presidente Osvaldo Vento. Aveva solo 19 anni, Alegna, era una giovane promessa. Le ...

