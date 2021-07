Nuove ricette e logo per Loacker, al via campagna "Più che buono" (Di giovedì 29 luglio 2021) "Se metti cose buone nel prodotto esce un prodotto buono". E questa la filosofia che guida Loacker, lo storico marchio altoatesino di wafer e cioccolato. Un esempio di imprenditoria familiare di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) "Se metti cose buone nel prodotto esce un prodotto". E questa la filosofia che guida, lo storico marchio altoatesino di wafer e cioccolato. Un esempio di imprenditoria familiare di ...

Advertising

Affaritaliani : Nuove ricette e logo per Loacker, al via campagna 'Più che buono' - SangueOssaAnima : @denisdaconte @Stegosauro @paulolden1 @repubblica I vegani non si nutrono solo di avocado e soia per fortuna sono i… - elegalimba : Engin che studia come fare nuove ricette e gestire un catering #evlenbenimle - ElenaGreatti : Amo la cucina vegetariana/vegana, ormai se ho tempo e voglia di sperimentare nuove ricette cerco sempre qualcosa di vengano - Irexaifornelli : #27luglio 3 nuove #ricette ?? -