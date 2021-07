Manuela e Luciano dopo Temptation Island 2021 | “La mia prima sorpresa”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 luglio 2021) PerCarrieroha portato una nuova relazione. Tutto finito con Stefano Sirena, il fidanzato che aveva convinto a partecipare al programma per ritrovare la fiducia: oggi è felicemente fidanzata conPunzo.l’ultima puntata ditutti i protagonisti hanno riaperto i propri canali social ed è lì che è arrivata lafoto di coppia con. Ma non solo. L’ormai ex single diha condiviso ...