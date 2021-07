Justin Bieber scrive a Simone Biles: “So cosa significa guadagnare il mondo ma perdere la propria anima” (Di giovedì 29 luglio 2021) Justin Bieber ha espresso il suo sostegno a Simone Biles, la ginnasta 24enne che ieri ha deciso di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 per focalizzarsi sul suo benessere psicologico. Dopo l’inaspettato ritiro dalla competizione, l’atleta statunitense aveva ammesso: “Devo concentrarmi sul mio stato mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere”. “Non ho più fiducia in me stessa come prima – ha detto la 24enne quattro volte d’oro a Rio 2016 e prima ginnasta nella storia ad aver vinto cinque titoli mondiali nel concorso individuale – Non so se è una questione di età. Sono un po’ più nervosa adesso ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021)ha espresso il suo sostegno a, la ginnasta 24enne che ieri ha deciso di ritirarsi dalle Olimpiadi di Tokyo 2020 per focalizzarsi sul suo benessere psicologico. Dopo l’inaspettato ritiro dalla competizione, l’atleta statunitense aveva ammesso: “Devo concentrarmi sul mio stato mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere”. “Non ho più fiducia in me stessa come prima – ha detto la 24enne quattro volte d’oro a Rio 2016 e prima ginnasta nella storia ad aver vinto cinque titoli mondiali nel concorso individuale – Non so se è una questione di età. Sono un po’ più nervosa adesso ...

