Giuseppe De Donno, chi è il medico morto suicida? Età, plasma iperimmune, Selvaggia Lucarelli (Di giovedì 29 luglio 2021) Giuseppe De Donno è il medico morto suicida nel pomeriggio di martedì 27 luglio nella sua casa di Curtatone, nel mantovano, dove viveva con sua moglie Laura e i due figli Edoardo e Martina. La questura ha aperto un'inchiesta sull'accaduto ma per il momento parrebbe che l'ex primario si sia impiccato mentre in casa non...

RedRonnie : La diretta che ho fatto appena ho saputo che il Dr. Giuseppe De Donno non era poù su questo pianeta involuto. Un er… - RedRonnie : Il mio saluto in diretta a al Dr. Giuseppe De Donno e il link della lunga intervista che gli feci quando credeva gl… - VittorioSgarbi : Una persona buona. Un medico in prima linea. Non so cosa sia successo nella sua testa, ma era uno che credeva nel s… - attilascuola : RT @byoblu: La morte di Giuseppe De Donno dovrebbe portare la comunità scientifica italiana ad una profonda riflessione. Perché questo pion… - melannas : RT @gustinicchi: APERTA INDAGINE PER OMICIDIO COLPOSO -