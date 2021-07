GF Vip 6, spoiler: Raffaella Fico e Amedeo Goria probabili concorrenti (Di giovedì 29 luglio 2021) La produzione del GF Vip da tempo si è messa alla ricerca di Vip da poter inserire nel cast come concorrenti ufficiali della sesta edizione. Il programma di Alfonso Signorini tornerà a tenere compagnia ai telespettatori italiani dal 13 settembre. Tra i nomi dei presunti Vipponi ad oggi spiccano quelli di Katia Ricciarelli e Raffaella Fico. Sarebbe invece saltata la trattativa con Walter Zenga. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più a riguardo. GF Vip 6, il ‘presunto’ cast Le ultimissime indiscrezioni sul cast del GF Vip 6, rivelano che Alfonso Signorini starebbe spingendo per avere tra i protagonisti della nuova edizione Raffella ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 luglio 2021) La produzione del GF Vip da tempo si è messa alla ricerca di Vip da poter inserire nel cast comeufficiali della sesta edizione. Il programma di Alfonso Signorini tornerà a tenere compagnia ai telespettatori italiani dal 13 settembre. Tra i nomi dei presunti Vipponi ad oggi spiccano quelli di Katia Ricciarelli e. Sarebbe invece saltata la trattativa con Walter Zenga. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più a riguardo. GF Vip 6, il ‘presunto’ cast Le ultimissime indiscrezioni sul cast del GF Vip 6, rivelano che Alfonso Signorini starebbe spingendo per avere tra i protagonisti della nuova edizione Raffella ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip 6 spoiler concorrenti: Carmen Russo e Soleil Sorge probabili concorrenti - #spoiler #concorrenti: #Carmen… - MartyRockstar : SPOILER PER LE TWITTERINE CHE TROVANO IN GIRO VIP E SI FANNO FOTO Guardate che la mascherina mica vi rovina la fot… - justatrex : Comunque dico solo una cosa, non capirò mai perche alcune persone parlino come se conoscessero i “vip” alla perfezi… - Angy_b_96 : RT @BigBangitalia_: Nella diretta che ha fatto Diego, ha detto che anche se TOP ha registrato da solo, il prodotto finale non è necessariam… - BigBangitalia_ : Nella diretta che ha fatto Diego, ha detto che anche se TOP ha registrato da solo, il prodotto finale non è necessa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip spoiler Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi insieme in Sardegna: nuovo progetto in vista? L'ex vincitore del GF Vip , dopo essersi concesso qualche settimana di vacanza in dolce compagnia ... Nello spoiler fatto dall'ex opinionista de L'Isola dei Famosi è comparso anche il nome di Rocco ...

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi: progetto segreto, cosa bolle in pentola? A confermare l'indiscrezione, facendoci così un piccolo spoiler, è Zorzi stesso. L'influencer ex ... Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ci ha svelato una piccola anticipazione di ...

GF Vip 6, spoiler concorrenti: Carmen Russo e Soleil Sorge probabili concorrenti NonSoloRiciclo GF Vip 6, spoiler: Raffaella Fico e Amedeo Goria probabili concorrenti La produzione del GF Vip da tempo si è messa alla ricerca di Vip da poter inserire nel cast come concorrenti ufficiali della sesta edizione. Il programma di Alfonso Signorini tornerà a tenere compagni ...

GF Vip 6, spoiler concorrenti: Carmen Russo e Soleil Sorge probabili concorrenti Continuano le trattative per il prossimo GF Vip 6, il programma condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda in prima serata su Canale 5 dal 13 settembre. Sono molti i nomi accostati al cast, da ...

L'ex vincitore del GF, dopo essersi concesso qualche settimana di vacanza in dolce compagnia ... Nellofatto dall'ex opinionista de L'Isola dei Famosi è comparso anche il nome di Rocco ...A confermare l'indiscrezione, facendoci così un piccolo, è Zorzi stesso. L'influencer ex ... Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratelloci ha svelato una piccola anticipazione di ...La produzione del GF Vip da tempo si è messa alla ricerca di Vip da poter inserire nel cast come concorrenti ufficiali della sesta edizione. Il programma di Alfonso Signorini tornerà a tenere compagni ...Continuano le trattative per il prossimo GF Vip 6, il programma condotto da Alfonso Signorini, che tornerà in onda in prima serata su Canale 5 dal 13 settembre. Sono molti i nomi accostati al cast, da ...