Figlio di Tabacci assunto in Leonardo | Salvini | “Non mi sembra di buon gusto” E attacca il sottosegretario per le nomine

(Di giovedì 29 luglio 2021) “Ho fatto presente” a Mario Draghi che il caso“non midi”. Matteoprende la palla al balzo e va all’attacco delalla presidenza del Consiglio, nonché braccio destro del premier: “Prende come consulenti Fornero e Arcuri che non si sono particolarmente distinti non va bene”. Il caso è scoppiato ieri, mercoledì, quando Domani ha rivelato che Simone, 49ennedel deputato di Centro democratico, è statoin, il colosso ...

Ultime Notizie dalla rete : Figlio Tabacci

Perché salta fuori che ildi, Simone, è stato assunto da Leonardo, la vecchia Finmeccanica, il colosso di Stato che ha nel settore aerospaziale uno dei suoi business. Quale delega ha ...Ma a cosa è da ricondurre il mutismo del M5S? "Si cercavano responsabili..." Anche se ildiè entrato in azienda pochi giorni fa, la selezione del posto si sarebbe conclusa prima della ...Più che al mercato e alle sfide globali, Leonardo è impegnata a trovare una poltrona per gente del Pd”. Massimo Galli choc: “Inevitabile vaccinare under 12?/ 'Solo così fermeremo il virus'. Tra le ris ...28 luglio 2021 a. a. a. Il caso del figlio di Bruno Tabacci sta creando parecchio disordini. Eppure ad aggiungere qualche dettaglio in più ci pensa Dagospia che maliziosamente scrive: 'Perché Giuseppe ...