Calcio: Roma. Mourinho 'Habemus squadra, uniti e amici, bravi ragazzi' (Di giovedì 29 luglio 2021) Il tecnico portoghese soddisfatto della prestazione della sua squadra dopo l'amichevole con il Porto Roma - "Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi". Con queste parole il tecnico ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Il tecnico portoghese soddisfatto della prestazione della suadopo l'amichevole con il Porto- ". Siamo, siamo". Con queste parole il tecnico ...

