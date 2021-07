Atp Atlanta 2021, Sinner spento e fuori già all’esordio: il 132 al mondo O’Connell passa in due set (Di giovedì 29 luglio 2021) Prova incolore di Jannik Sinner al suo rientro in campo dopo alcune settimane dedicate agli allenamenti. L’altoatesino, criticato per la scelta di non giocare le Olimpiadi di Tokyo 2020, è tornato a giocare dopo un mese e lo ha fatto al torneo Atp di Atlanta 2021, dove ha usufruito del bye al primo turno in qualità di seconda testa di serie, facendo il proprio esordio al secondo turno addirittura di giovedì. E’ stato però un match amaro e poco memorabile, però, quello giocato dal classe 2001, sconfitto dal numero 132 al mondo Chris O’Connell in due set col punteggio di 7-6(7) 6-4 e apparso davvero in ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Prova incolore di Jannikal suo rientro in campo dopo alcune settimane dedicate agli allenamenti. L’altoatesino, criticato per la scelta di non giocare le Olimpiadi di Tokyo 2020, è tornato a giocare dopo un mese e lo ha fatto al torneo Atp di, dove ha usufruito del bye al primo turno in qualità di seconda testa di serie, facendo il proprio esordio al secondo turno addirittura di giovedì. E’ stato però un match amaro e poco memorabile, però, quello giocato dal classe 2001, sconfitto dal numero 132 alChrisin due set col punteggio di 7-6(7) 6-4 e apparso davvero in ...

Advertising

TennisWorldit : Atp Atlanta - Tonfo Sinner al debutto, l'azzurro crolla in 2 set contro O'Connell - sportface2016 : #AtpAtlanta, #Sinner spento dopo un mese di stop e fuori già all'esordio: il 132 al mondo #OConnell passa in due set - zazoomblog : LIVE – Sinner-O’Connell 6-7 0-0 Atp Atlanta 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-O’Connell #Atlanta #2021: - Mariano_Amelio : #Berrettini non è andato a #Tokyo2020 per paura del contagio #Sinner non è andato per paura di una figuraccia Poco… - zazoomblog : LIVE Sinner-O’Connell 6-7 ATP Atlanta in DIRETTA: all’australiano il primo set. - #Sinner-O’Connell #Atlanta… -