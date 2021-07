Amici, ex allievi convolano a nozze: ecco di chi si tratta (Di giovedì 29 luglio 2021) Amici di Maria De Filippi è da sempre oltre che un talent, un luogo di dolci incontri. Da sempre durante il programma si formano delle coppie, anche durature, come quella formata da due ballerini entrambi concorrenti della diciassettesima edizione del programma. Proprio questi ultimi hanno regalato ai fan una sorpresa, infatti, convoleranno presto a nozze: ecco di chi tratta. Fiori d’arancio ad Amici : il programma ha fatto trovare due futuri sposi Si sono conosciuti durante Amici 17, Bryan Ramirez e Paola De Filippi, entrambi allievi della scuola di Maria De Filippi. Non ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 luglio 2021)di Maria De Filippi è da sempre oltre che un talent, un luogo di dolci incontri. Da sempre durante il programma si formano delle coppie, anche durature, come quella formata da due ballerini entrambi concorrenti della diciassettesima edizione del programma. Proprio questi ultimi hanno regalato ai fan una sorpresa, infatti, convoleranno presto adi chi. Fiori d’arancio ad: il programma ha fatto trovare due futuri sposi Si sono conosciuti durante17, Bryan Ramirez e Paola De Filippi, entrambidella scuola di Maria De Filippi. Non ...

