Xbox Game Pass non sostenibile? L'analista BenjiSales nega le parole dell'ex PlayStation Shawn Layden (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo il buzz mediatico generato dalle dichiarazioni rilasciate dall'ex dirigente Sony, Shawn Layden, secondo cui il modello economico di Xbox Game Pass non risulterebbe sostenibile sul lungo periodo a meno di non raggiungere un numero enorme di abbonati (si è parlato di 500 milioni di utenti), è prontamente arrivata una risposta dal noto analista videoludico BenjiSales. Analizzando i dati condivisi da Microsoft, infatti, un tale numero di abbonati genererebbe introiti pari a circa 15 miliardi di dollari ogni trimestre, una cifra immensa ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo il buzz mediatico generato dalle dichiarazioni rilasciate dall'ex dirigente Sony,, secondo cui il moo economico dinon risulterebbesul lungo periodo a meno di non raggiungere un numero enorme di abbonati (si è parlato di 500 milioni di utenti), è prontamente arrivata una risposta dal notovideoludico. Analizzando i dati condivisi da Microsoft, infatti, un tale numero di abbonati genererebbe introiti pari a circa 15 miliardi di dollari ogni trimestre, una cifra immensa ...

