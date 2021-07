Vaccini e green pass. Liberi di non vaccinarsi non di contagiare gli altri (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ha ragione Liliana Segre che giudica esecrabile accostare il green pass alla Shoah. Ha ragione Draghi quando si scaglia contro l’appello a non vaccinarsi. Sono ipocriti la Meloni e soprattutto il doppiogiochista Salvini, che attaccano l’obbligo e il green pass e poi si vaccinano. Fanno senso i no di chi si appella alla Costituzione non avendola nel proprio Dna. Si è aperto un maleodorante vaso di Pandora. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole sui Vaccini, e di manifestare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ha ragione Liliana Segre che giudica esecrabile accostare ilalla Shoah. Ha ragione Draghi quando si scaglia contro l’appello a non. Sono ipocriti la Meloni e soprattutto il doppiogiochista Salvini, che attaccano l’obbligo e ile poi si vaccinano. Fanno senso i no di chi si appella alla Costituzione non avendola nel proprio Dna. Si è aperto un maleodorante vaso di Pandora. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole sui, e di manifestare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

