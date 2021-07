Tokyo 2020 | Adriano a Biles | “So cosa stai passando | prenditi cura di te stessa”

(Di giovedì 29 luglio 2021) “So esattamente. Non lasciare che le persone ti crocifiggano, ma sii felice edella tua salute mentale. Io ho affrontato una situazione simile e ancora oggi vengo messo in discussione. Dio possa perdonare queste cattive persone“. Con queste parole, l’ex calciatoreha voluto esprimere la propria vicinanza a Simone. La ginnasta americana ha infatti rinunciato ad alcune gare delle Olimpiadi di‘perché ha dei demoni nella testa e deve dare priorità alla sua salute mentale’. Attraverso ...

Canottaggio, scherma, tiro a volo e nuoto. Sono queste le discipline dalle quali l' Italia può aspettarsi delle medaglie nella giornata di giovedì 29 luglio alle Olimpiadi di. Stefano Oppo e Pietro Ruta andranno a caccia di un podio nel doppio pesi leggeri di canottaggio, ma occhio anche al doppio pl di Valentina Rodini e Federica Cesarini . Nel tiro a volo, ...Bisognerebbe chiedere a un gestore di palestre se gli è piaciuta la cerimonia di apertura di, quegli attrezzi rigorosamente senza marchio al centro dello stadio a ricordare mesi di sport negato, ma anche e soprattutto a certificare la nascita dell'home sport , che non è ..