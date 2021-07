TIM: via libera dell’Antitrust all’accordo con Dazn (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’accordo TIM-Dazn ottiene dall’Antitrust il via libera per la trasmissione delle partite della prossima Serie A di calcio, non rilevando così la necessità di ulteriori interventi sulla natura dell’accordo stesso. Il garante della concorrenza, in virtù degli impegni che le due aziende hanno assunto, ha così deciso di escludere misure urgenti nel suo provvedimento cautelare aperto a luglio. TIM e Dazn, come specificato nella nota dell’Autorità, hanno infatti assunto impegni sufficienti ad evitare “possibili discriminazioni nella fruizione del servizio” ai danni di chi “utilizza servizi di connessione Internet diversi da quelli di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 luglio 2021) L’accordo TIM-ottiene dall’Antitrust il viaper la trasmissione delle partite della prossima Serie A di calcio, non rilevando così la necessità di ulteriori interventi sulla natura dell’accordo stesso. Il garante della concorrenza, in virtù degli impegni che le due aziende hanno assunto, ha così deciso di escludere misure urgenti nel suo provvedimento cautelare aperto a luglio. TIM e, come specificato nella nota dell’Autorità, hanno infatti assunto impegni sufficienti ad evitare “possibili discriminazioni nella fruizione del servizio” ai danni di chi “utilizza servizi di connessione Internet diversi da quelli di ...

