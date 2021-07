Schianto tra un camion e un camper: un ferito grave e code in autostrada (Di mercoledì 28 luglio 2021) grave incidente mercoledì mattina, intorno alle 7.40, lungo l'autostrada A4. A scontrarsi, un camion e un camper che procedevano in direzione Venezia, all'altezza di Cessalto. Il conducente del camper,... Leggi su veneziatoday (Di mercoledì 28 luglio 2021)incidente mercoledì mattina, intorno alle 7.40, lungo l'A4. A scontrarsi, une unche procedevano in direzione Venezia, all'altezza di Cessalto. Il conducente del,...

Advertising

Uomodellastrad1 : RT @nuova_venezia: +++ SCHIANTO IN A4 IN DIREZIONE VENEZIA +++ Lo scontro tra un camion e un camper sta paralizzando il traffico lungo l’A4… - mattinodipadova : +++ SCHIANTO IN A4 IN DIREZIONE VENEZIA +++ Lo scontro tra un camion e un camper sta paralizzando il traffico lungo… - nuova_venezia : +++ SCHIANTO IN A4 IN DIREZIONE VENEZIA +++ Lo scontro tra un camion e un camper sta paralizzando il traffico lungo… - CorriereAlpi : +++ SCHIANTO IN A4 IN DIREZIONE VENEZIA +++ Lo scontro tra un camion e un camper sta paralizzando il traffico lungo… - tribuna_treviso : +++ SCHIANTO IN A4 IN DIREZIONE VENEZIA +++ Lo scontro tra un camion e un camper sta paralizzando il traffico lungo… -