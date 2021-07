Romina Power | irriconoscibile lo scatto con i capelli corti e la frangetta

(Di mercoledì 28 luglio 2021), con issimi e la, in unoinedito, che ha destato l’ammirazione e la curiosità del popolo del web.con iLa foto, è stata diffusa sui social, da una fanpage della cantante, nella quale, si fa fatica a riconoscere la, la quale, ha sempre optato per un taglio dimedio-lunghi. Nella foto, scattata agli inizi degli anni settanta, appare evidente la bellezza di, che malgrado il taglio da ...

Advertising

zazoomblog : Romina Power la denuncia shock: Le persone intelligenti devono tacere - #Romina #Power #denuncia #shock: - Filomen91490054 : Lei (Versione dedicata a Romina Power) - Albano 2001 - _fortunata_ : Albano Carrisi e Romina Power #AdBor #BahtOyunu - CronacaSocial : Al Bano Carrisi su Romina Power rivela: 'Tra noi è scesa la notte' ???? - CronacaSocial : Romina Power rivela la reazione della mamma di Al Bano alla loro riconciliazione. ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Conosciamo tutti la storia di Albano e, ovvero una delle coppie più amate di sempre. Il cantante infatti ha sposatoormai tanti anni fa e insieme hanno costruito una bellissima famiglia, mettendo al mondo 4 figli. La primogenita si chiamava Ylenia e purtroppo è scomparsa misteriosamente nel nulla ormai ...Inevitabilmente, una volta diffusa questa notizia i fan di Albano e disono andati nel panico . Categoricamente però è arrivato il giornalista Roberto Alessi che ha voluto smentire ...Yari e Cristel sono i figli di Albano e di Romina Power. Sembrerebbe che in quest'ultimo periodo i due siano stati in forte contrasto con il cantante di Cellino San Marco. Ma per quale motivo? La ...Al Bano colpito da un'ischemia: questa è la fake news che nelle ultime ore sta circolando sul web. Un amico del cantante rompe il silenzio ...