No Green pass | Mio Italia in piazza a Roma con “Libera scelta” Bianchini | «Basta ricatti dal governo»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Liberi di scegliere. No alobbligatorio. Non si ferma l’escalation di iniziative di, fiaccolate e flash mob di ristoratori e imprenditori del comparto dell’ospitalità per dire no al certificato verde obbligatorio. Che dovrebbe entrare in vigore dal 6 agosto. Questa sera a, adel Popolo, sarà il “Comitato” a farsi sentire. Con una fiaccolata a partire dalle ore 20 nel cuore della Capitale. E davanti a tutti i municipi d’. Noin ...

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - sbonaccini : Se Claudio Borghi ha un minimo di coerenza, manifestando domani contro il green pass, chiederà immediatamente le di… - Vincent20896893 : RT @a_meluzzi: LE CINQUE CATEGORIE PSICHIATRICHE CHE INCITANO AL GREEN PASS - Alessandro Meluzzi - MisterItalia : ?? Finale Nazionale MISTER ITALIA 2021: obbligo di GREEN PASS per concorrenti, staff e ospiti #misteritalia #mister… -

La strategia messa a punto dal presidente Zingaretti e dall'assessore D'Amato va in questa direzione e sta ottenendo grandi traguardi, favoriti negli ultimi giorni dall'introduzione del. I ...Così, l'estensione dell'uso delalla scuola e ai trasporti sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri della prossima settimana. Nell'incontro di questa mattina a palazzo Chigi, Salvini ha ...Per l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, riconoscere lo Sputnik come vaccino valido è una necessità per il turismo, ma anche per i ...Cosa rischia chi è senza green pass: multa da 1000 euro dal 6 agosto per chi sarà sprovvisto di certificazione verde ...