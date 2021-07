Netflix, “He’s All That”: data d’uscita, trama e cast (Di mercoledì 28 luglio 2021) He’s All That è la nuova commedia originale Netflix disponibile sulla piattaforma streaming dal 27 agosto. Il film è un remake di SHe’s All That del 1999 e vede come protagonisti Addison Raw e Tanner Buchanan. Scopriamo insieme la trama e il resto del cast. Il 27 agosto uscirà su Netflix il film He’s All That, il remake della pellicola SHe’s All That del 1999, noto in Italia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 28 luglio 2021)Allè la nuova commedia originaledisponibile sulla piattaforma streaming dal 27 agosto. Il film è un remake di SAlldel 1999 e vede come protagonisti Addison Raw e Tanner Buchanan. Scopriamo insieme lae il resto del. Il 27 agosto uscirà suil filmAll, il remake della pellicola SAlldel 1999, noto in Italia Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

LivetErNa_ : Forse ero rimasta solo io a non conoscere il naturalista David Attenborough,ma l'ho scoperto ora per i documentari,… - lovisgi : @he_s_smashing ‘non ho mai’ è una serie Netflix molto carina, parla di un’adolescente indiana che vive in America.… -

Ultime Notizie dalla rete : Netflix He’s He-Man su Netflix è ufficiale: trailer e data di uscita (video) SmartWorld